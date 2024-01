Tko je djevojka iz Međimurja koju je prepoznala i modna biblija? ''Ona je briljantna mlada umjetnica koja je stvarno uspjela vidjeti da će nešto što nitko od nas nije očekivao postati stvarno''

Ono što radi mlada dizajnerica Gala Marija Vrbanić radi zapelo je za oko Vogeu, koji ju je uvrstio među 100 najvažnijih inovatora u modi za 2023. godinu, a ona kaže: ''Mislim da dobiti priznanje brenda kao što je Vogue ima više nekako snagu za širu publiku koja nije upoznata s ovime što radimo jer je ovo jako nišna industrija.''

Gala i njezin tim, naime, dizajniraju za fizički i digitalni svijet, ali i onaj između, a o čemu je riječ objasnila je na na primjeru džempera: ''U stvarnom svijetu to je džemper koji je napravljen u potpunosti zero waste - napravljen je od otpadnih vlakana.''

U sebi ima čip koji je kao virtualna etiketa na kojoj piše njegov sastav. Na čip se može pohraniti pjesmu ili vizitku, a džemper se može imati i u virtualnom obliku: ''Povezivanje fizičkog i digitalnog radi se kroz aplikaciju, a to je da isti džemper možete koristiti kao AR filter na nekome.''

Vogue je Galu posebno nahvalio zbog digitalne haljine za čiju estetiku kažu da je utjecala na druge u industriji, a njezini kolege kažu potvrđuju da je kad modna biblija objavi i nahvali, to golem vjetar u leđa.

''Gala je briljantna mlada umjetnica, dizajnerica koja je stvarno uspjela vidjeti, proniknuti da će nešto što nitko od nas nije očekivao postati stvarno, a to je digitalni dizajn, dizajn u metaversu'', objasnio je modni dizajner Ivan Friščić.

''Moda nam treba na mjestima gdje se socijaliziramo. Danas se sve više socijaliziramo online, a kada pogledamo generacije mlađe od mene, oni se socijaliziraju većinu vremena online i to u virtualnim svjetovima kao što su igrice i oni tamo također trebaju modu'', istaknula je Gala.

Skinovi ili odjeća za avatare u igrama, to je biznis za sebe. Starije generacije teže će shvatiti ovo što radi, ali Gala napominje: ''Ne moraju svi sve shvatiti. Da ljudi imaju potrebu za nečim, onda bi to shvatili. Mislim da stariji nemaju potrebu za skinove za igrice, mladi imaju. Zato oni shvaćaju, a ovi drugi ne.''

No, svima će biti poznata imena modnih divova s kojima su Gala i njezin tim surađivali - poput Jeana Paula Gaultiera i Caroline Hererre, poznatim art projektima. Njihove digitalne haljine nosile su brojne zvijezde i influenseri. To su i blagodati današnjeg svijeta, a Gala dodaje: ''Svi imaju jednake šanse, svi mogu svima na cijelom svijetu u sekundi pokazati što rade. A ako je to nešto što rade kvalitetno, nije teško doći do bilo koga.''

Gala je rasla uz modu jer i njezina majka je poznata dizajnerica Ksenija Vrbanić, koja je bila posebno ponosna kad je čula za priznanje Vogea: ''To mi je bilo naročito drago i – wow, iznenađenje. Naravno, to je vrlo prestižna titula. Gala je odrasla uz mene i uz posao i, nažalost, bila svjedok svih i uspjeha i neuspjeha i tužnih i sretnih trenutaka.''

Uspjeh je i kada dobijete investiciju od 4,5 milijuna dolara. U ono što rade Gala i njezin tim uložila je grupa američkih investitora što im je itekako dobro došlo, a Gala kaže: ''Nebitno je koji je posao, ako želiš doći u vrh i ako želiš stvarno promijeniti stvari na globalnoj razini, onda treba raditi.''



I razmišljati izvan okvira, kako se to često kaže, a upravo to Gala itekako čini.

