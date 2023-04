U proteklih nekoliko dana najmanje šest učiteljica optuženo je za neprikladno ponašanje i odnos prema učenicima, uključujući eksplicitne poruke, ljubavnu vezu i seks. A ovih dana pala je još jedna.

Udana učiteljica Emma Delaney Hancock (26), koja je na zamjeni u Oklahomi, optužena je za nepristojne radnje i slanje golih fotografija 15-godišnjem učeniku. Bivša nastavnica u školi Wellston počela je slati poruke maloljetniku u listopadu 2022.

Sve je počelo tako da je učiteljica 15-godišnjaku porukama slala zadatke za domaću zadaću, a nakon nekog vremena tinejdžer je nastavnici poslao fotografiju bez majice. Nakon to je ona napisala: "Šaljemo li sada polugole fotografije?" On joj je odgovorio protupitanjem: "Ne znam, šaljemo li?" Iako mu je odgovorila da bi zbog toga mogla izgubiti posao, čini se da ju to nije spriječilo u slanju fotografija.

'Are you trying to get me fired?' Wellston, Oklahoma substitute teacher, police chief wife sexts, makes out with 15 year old teen boy https://t.co/UdQqZeBiFs #Emma Delaney Hancock #sexual predator pic.twitter.com/lGuxRpeM7U