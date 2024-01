Užas u susjedstvu! Žena ispričala kako ju je tijekom poroda doktor vrijeđao i tukao: "Uzeo je mog malog anđela koji sada leži u grobu"

Mlada majka M. M. iz Srbije tvrdi da je u Općoj bolnici u Sremskoj Mitrovici pretrpjela nasilje tijekom porođaja, a zbog svega joj je navodno umrla beba. Svoj slučaj detaljno je opisala na društvenoj mreži kako bi upozorila druge žene.

Ona je, piše, 11. siječnja primljena u bolnicu jer joj je sedam dana prošao termin za porođaj. Već idući dan pripremili su je za salu i u 8:30 uključili lijekove za inducirani porod. Rekli su joj da izdrži do 17 sati i da će doktor napraviti carski rez. No kada je gotovo sat i pol kasnije došao, ipak je odlučio da porođaj ide prirodnim putem.

Pročitajte i ovo U prisutnosti djeteta Muškarac priveden u Rovinju: Udarao po vratima i žrtvu ozlijedio elektrošokerom

"Babice kažu da je beba jako visoko i da se ne može da spustiti u karlicu. Čekamo, vrijeme prolazi, babice me pregledavaju, ali se ništa ne mijenja, beba nikako da se spusti. Izmučena i bez snage, daju mi kisik. Molim doktora da napravi carski rez, on ništa. Molim i preklinjem doktora za pomoć i dalje, da me porodi carskim rezom i spasi mi dijete", napisala je.

U nastavku je žena iznijela šokantne tvrdnje o nasilju i zlostavljanju koje je doživjela tijekom porođaja, piše Blic.

"U tom trenutku me vrijeđa, stišće vilicu, kreću prijetnje da će me udariti, smrskati mi glavu... Vrijeđa me na nacionalnoj osnovi, ja i dalje nakon svega molim njega za pomoć... Vidio je da se beba nikako ne može roditi, zaustavlja porođaj, daje anesteziju i počinje me rezati kako bi me mogao nasilno poroditi, iako je vidio da se beba ne može spustiti. Kreće mi skakati po trbuhu i stiskati me. Rebro mi lomi, gubim zrak i svijest", prisjeća se žena trenutaka užasa koje je doživjela u bolnici.

Pročitajte i ovo Podignuta kaznena prijava FOTO Dvojac iz Stenjevca prepakiravao i preprodavao drogu: Policija im pronašla razne vrste narkotika

No, njezina stravična priča ovdje ne prestaje.

"Beba se zaglavila u karlici i od velikog pritiska se ukakala, sve to s plodnom vodom je progutala. Mogla je uzeti kisik, ali nije mogla izdahnuti, pa dolazi do stvaranja mjehurića na plućima koji se šire i sprječavaju rad pluća. Srce prestaje raditi u 23:05. Beba ne pokazuje da diše, mlitava je, doktori joj pomažu, srce je počelo kucati, mogla je jako malo disati, uključena je na aparate i odvode je u bolnicu...", napisala je M. M. i priložila i fotografije bebe i bebina groba.

A onda je stigla tragična vijest. U 6 ujutro zvoni telefon. Javljaju da je beba preminula.

Pročitajte i ovo ubojstvo u borovcima Ubio brata, majka je očajna: "Robert je odnio Srećka na krevet i davao mu umjetno disanje, krvi je bilo svugdje"

Majka tvrdi da je beba bila zdrava i da je trudnoću redovno kontrolirala. Optužila je doktora da je kriv za tragičan ishod poroda.

"Moje dijete je uzeo, mog malog anđela koji sada leži u grobu. Nikad je neću prežaliti. Molim vas sve, pazite se", očajna je ova majka.

Pročitajte i ovo Večeras u Provjerenom Rak-rana hrvatskog zdravstva: Na neke preglede čeka se godinu i pol, a HZZO novac uplaćuje privatnim bolnicama

Portal Republika pokušao je kontaktirati doktora, no bezuspješno. Iz bolnice su pak odgovorili da provode unutarnju kontrolu zbog događaja te da je obaviještena zdravstvena inspekcija.