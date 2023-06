Zelenski: "Ukrajina je dala moralnu snagu NATO-u i učinila EU ujedinjenijim no ikad prije"

"Ukrajina je uspjela učiniti EU jedinstvenim kao nikada prije. To je uistinu jedinstvo vrijednosti koje se ogleda u mnogim političkim, gospodarskim, sankcionim i humanitarnim odlukama. Ukrajina je aktivirala svu onu snagu solidarnosti za koju je EU i osnovan", rekao je predsjednik Volodimir Zelenski obraćajući se videopozivom publici Londonu.

U Velikoj Britaniji se trenutno održava Konferencija o oporavku Ukrajine na koju je stigla i predsjednica Europske Unije Ursula Von der Layen. Iako je EU stala u obranu napadnute zemlje, zapravo je rat izazvao i brojna neslaganja, tako da Zelenski i nije u pravu. Uzmimo za primjer samo Njemačku koja dugo nije htjela dozvoliti isporuku svoga oružja zbog čega su je neke članice osudile.

Pročitajte i ovo Vrlo jasan Glavni tajnik NATO-a vrlo jasno odgovorio hoće li Ukrajina dobiti formalnu pozivnicu za NATO na samitu u Vilniusu

Ukraine has succeeded in making the EU as united as it has never been before.

This is truly a unity of values, which is reflected in many political, economic, sanction and humanitarian decisions. 🇺🇦 has activated all that power of solidarity for which the 🇪🇺 was conceived.



And… pic.twitter.com/5hk6bEtL8x