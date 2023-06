Zelenski opet hoće u NATO: "Treba razbiti ruske predodžbe da ih se netko još uvijek boji"

Volodimir Zelenski kazao je kako je razgovarao s poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom u srijedu o srpanjskom samitu NATO-a u Vilniusu.

"To je trenutak u kojemu treba u potpunosti razbiti ruske predodžbe da ih se netko u NATO-u još uvijek boji", kazao je u Zelenski u svom noćnom video obraćanju.

Pročitajte i ovo Tri mjeseca prije eksplozije "CIA je sve znala!": Nizozemska obavještajna služba otkrila dosad skrivene detalje o sabotaži Sjevernog toka

"Takve pretpostavke potiču agresivne ambicije Rusije. Moramo ih i možemo neutralizirati", dodao je.

Ukrajinski predsjednik smatra kako će ukrajinsko pristupanje NATO-u ojačati taj vojni savez.

We continue our communication with partners on Russian missile production. Today, Russian savages launched another missile attack on Odesa with Kalibr missiles. Dozens of components of these Kalibr missiles were supplied to Russia from other countries. Obviously, each such supply… pic.twitter.com/LvkSmspzCO