Obrana Dinamovaca ima novi adut? Zbog sukoba s BBB-ovcima uhićena četiri navijača AEK-a

Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović nesluženo je doznala da su u Grčkoj uhićena četiri navijača grčkog kluba AEK koja su bila uključena u krvavi sukob s navijačima zagrebačkog Dinama.

Krajinović, koja se nalazi u Ateni, je objašnjeno da ih se sumnjiči za ista djela kao i BBB-ovce, osim za udruživanje u zločinačku organizaciju. Što se tiče ubojstva navijača AEK-a Michalisa Katsourisa, optužnica je podnijeta protiv nepoznatog počinitelja.

Osim toga, otkriveno je da je obrana navijača Dinama priložila novi adut – odvjetnici tvrde da su Bad Blue Boysi 7. kolovoza u Atenu nisu stigli zbog tučnjave, nego zbog utakmice Panathinaikos – Marseille.

Pročitajte i ovo 12 točaka Proširena istraga protiv BBB-ovaca: Sumnjiči ih se za novo kazneno djelo, kazne bi mogle biti ogromne

Podsjetimo, danas je i zadnja skupina hrvatskih navijača, njih 20-ak, dala iskaz na sudu u sklopu istrage o neredima i smrti navijača. Danas je ujedno i posljednji dan davanja iskaza, a sada slijedi odlučivanje o prijedlozima obrane za puštanjem svih pritvorenih iz istražnog zatvora.

To može potrajati do Božića, ali početak suđenja mogao bi se čekati i do godinu dana. Sudac istrage pojedinačno će odlučiti koji će se navijači moći braniti sa slobode, a koji će ostati u istražnom zatvoru, gdje boravak prema grčkom kaznenom zakonu može trajati do 18 mjeseci.