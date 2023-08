VELIKA GALERIJA Huliganski incident u fotografijama: Pogledajte prizore Atene nakon tučnjave

U ponedjeljak navečer sukobili su se navijači u Ateni. BBB-ovci su stigli u Grčku unatoč zabrani UEFA-e koja je utakmicu Dinama i AEK-a proglasila visokorizičnom.

Pročitajte i ovo policijski očevid FOTO Pogledajte kako izgleda mjesto sukoba navijača Dinama i AEK-a: Jedan je brutalno ubijen

Boysi su se s pristašama Panathinaikosa uputili prema OPAP Areni, gdje je u sukobu ubijen 29-godišnji navijač AEK-a Michalis Kacuris.

U fotogaleriji pogledajte kako Atena izgleda nakon tučnjave.

07.08.2023, Before tomorrow match AEK Athens🇬🇷 - Dinamo Zagreb🇭🇷



Allegedly, the group of 150 bbb found themselves in the stadium area(aek part) and then started hitting everyone and everything in their path. These are serious incidents, and there are reportedly injuries. The… pic.twitter.com/kbsFGgVW81