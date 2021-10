Goran Džonić, glavni osumnjičeni za ubojstvo obitelji Đokić i njihov rođak, ispitan je u tužiteljstvu Nišu. Dosad su uhićene ukupno tri osobe koje policije povezuje s ubojstvom Đokićevih.

Prema neslužbenim informacijama branio se šutnjom, a trenutno se čeka odluka o produženju pritvora, javlja Nova.rs.

Ranije je, kako prenose, navodno priznao krivicu, ali je policiji navodno rekao da nije on jedini izvršitelj ubojstva. Srbijanski mediji prenose i da je policiji rekao da je bio ucijenjen.

Ispred Džonićeve kuće od jutros se nalazi policija, a on je navodno otkrio imena drugih ljudi koji su sudjelovali u ubojstvu, piše Blic.

Ovaj stravičan slučaj ne prestaje šokirati javnost. Tako je na početku Moravske ulice u Moravcu, gdje se nalaze kuće osumnjičenog i žrtava, a na stupu stoji osmrtnica obitelji, na cesti crvenim slovima napisano "Pravda za Džoniće".

Susjedi su šokirani i samo rijetki daju izjave za medije.

"Vijesti o uhićenju susjeda sam čuo na televiziji. Šokiralo me je sve što se dogodilo, to je stravično. Moji unuci su vršnjaci Lidijini, to je vrlo žalosno i tužno. Tko god da je uradio, neka odgovara kako je zaslužio. Poznajem i jedne i druge, i Đokiće sam poznavao i Džoniće, susjedi su mi i stvarno ne znam što da kažem", rekao je jedan od susjeda za Blic.

Lidija (25), Gordana (56) i Goran (57) ubijeni su 26. rujna iz vatrenog oružja, a njihova tijela zatim su polivena bezninom i zapaljena. Tijela žrtava pronađena su 2. listopada nakon što je 10-ak kilometara od mjesta zločina pronađen zapaljen obiteljski auto. Pretpostavlja se da je motiv zločina pljačka jer je Goran bio vlasnik mjenjačnice i uvijek je sa sobom imao veliku količinu novca s čim je Džonić bio jako dobro upoznat. Na njegovu imanju pronađen je i dio novca za koji se smatra da je pripadao ubijenoj obitelji.