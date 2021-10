Slaže se mozaik zločina koji je potresao Srbiju. Osumnjičeni rođak mjesecima je planirao kako će ubiti i spaliti tijela bratića, njegove supruge i kćeri. No nije mislio baš na sve.

Sinoć je uhićen muškarac kojeg se povezuje s okrutnim ubojstvom obitelji Gorana (57), Gordane (56) i Lidije (25) Đokić. Kad se u javnosti saznalo za zločin, od jučer osumnjičeni činio je sve da sakrije tragove. U jednom trenutku policija je ispitala i njega, no prošao je čak i poligrafsko testiranje. Ne bi li se izvukao, sve je pokušao "natovariti" na leđa vlastitih sinova.

U dvorištu kuće jednog od njih sakrio je dio plijena. Nova.rs piše kako su policajci našli 43.000 eura. Dio novca vratio je kao dug drugom rođaku. A upravo to je bio trag koji je policiju doveo do njega.

No kako je sve išlo? Sprski mediji rekonstruirali su kobnu noć. Pakleni plan smišljao je mjesecima, piše Alo.rs. Osumnjičeni je, navodno, u noći s 26. na 27. rujna obitelj presreo kada su se autom iz Moravca vraćali svojoj kući u Aleksincu. Oteo ih je, upucao pištoljem, a potom i zapalio. Prvo je ubio ženu (56), dok su njezin muž (57) i kći (25) to gledali. Upucao je potom svog rođaka, a na kraju i njihovu kćer. Zapalio ih je benzinom koji je ranije za to pripremio. Ostatke je prekrio granjem. Njihov auto odvezao je 10-ak kilometara dalje i također ga zapalio, piše Blic. Nakon što ih je ubio, iz sefa automobila uzeo je više desetaka tisuća eura.

Osumnjičeni je, inače, umirovljeni vatrogasac. S ubijenom obitelji bio je u dobrim odnosima. U selu Moravac živio je samo četiri kuće dalje od žrtava. Blic je danas objavio fotografiju s rođendanske proslave ubijene djevojke na kojoj, uz obitelj, pozira i osumnjičeni. On i Lidija bili su prijatelji na Facebooku.

U njegovu selu susjedi nisu previše htjeli govoriti o njemu. Jedan od njih je ipak kazao da su njegovi roditelji radili u inozemstvu i da su uvijek imali novaca, zbog čega je cijeli život bio razmažen. Osumnjičenog je opisao kao prgavog i osvetoljubivog.

Osumnjičeni je priveden, a određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U njegovoj kući policija je navodno pronašla brojne tragove koji ga povezuju s ubojstvom.