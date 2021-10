Otkriva se sve više detalja o ubojstvu obitelji Đokić. Zbog sumnje da je povezan s ubojstvom uhićen je rođak obitelji, a srbijanski mediji pišu da je upravo on najprije ubio Lidiju (25) i Gordanu (56), a Gorana (57) natjerao da gleda ubojstva pa ubio i njega.

Rođak obitelji Đokić uhićen je zbog sumnje da je povezan s trostrukim ubojstvom obitelji koje je zgrozilo regiju.

U javnosti se počinje sve više jezivih detalja o brutalnom ubojstvu Gorana (57), Gordana (56) i Lidije (25). Kako navodi Blic, policija sumnja da je uhićeni rođak kobne noći presreo Đokiće na skuteru u Aleksincu i ubio ih hicima iz pištolja.

Zbog monstruoznog ubojstva obitelji Đokić uhićen njihov rođak: Policija kod njega pronašla i značajnu količinu novca, a jedan detalj posebno čudi

Brutalno ubojstvo u Srbiji: Cure detalji istrage o spaljenim tijelima obitelji Đokić, policija traga za predmetom u kojemu su bile stotine tisuća eura

Najprije je, sumnja se, s dva hica ubio Gordanu Đokić, a potom je likvidirao Lidiju i na kraju Gorana. Tijela je polio benzinom, koji je ranije donio na to mjesto i pripremio, a onda ih zapalio. Kada su tijela izgorjela do neprepoznatljivosti, sumnja se da ih je odvukao do šiblja i prekrio granama, objavio je Blic.

Osumnjičeni je rođak saslušan u policiji, a kako doznaje Blic, za monstruozan je zločin okrivio svoju dvojicu sinova. Obojica sinova, kao i supruga osumnjičenog, ispitani su i svi su prošli poligrafsko testiranje.

Srbijanski mediji pišu i da je rođak često prao automobil ubijenog Gorana jer, navodi Blic, nije vjerovao radnicima u autopraonicama zbog sefova koje je krio u automobilu.