Zatvara se Plava laguna: Stotine malih potresa već dva tjedna pogađa to područje svaki dan - "Moramo biti spremni na najgore"

Geotermalno lječilište Plava laguna, jedna od najvećih turističkih atrakcija Islanda, privremeno je zatvoreno jer su potresi upozorili na moguću vulkansku erupciju.

Gosti su požurili napustiti hotele lječilišta u ranim jutarnjim satima u četvrtak, nakon što ih je malo prije jedan ujutro probudio potres magnitude 4,8, najjači koji je pogodio regiju otkako je nedavni val seizmičke aktivnosti započeo 25. listopada.

Bjarni Stefansson, lokalni taksist, opisao je scenu zbunjenosti kada je stigao u hotel Retreat, gdje je kamenje lave palo na kolnik, a parkiralište je bilo zakrčeno s 20 do 30 taksija: "Došlo je do panike. Ljudi su mislili da će se uskoro dogoditi vulkanska erupcija."

We have made the proactive decision to temporarily close, until 7 a.m. on November 16. Civil Protection’s level of uncertainty has not been raised. We continue to monitor the situation, prioritizing safety and well-being.



