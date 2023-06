Šef diplomacije EU komentirao napetosti na Kosovu: "Mi to nećemo tolerirati"

Poziv zapovjednka VS-a uslijedio je u jeku novih napetosti na sjeveru, uhićenja Srba, te marša pripadnika Kosovskih sigurnosnih snaga (KBS) u albanskom dijelu podijeljene Kosovske Mitrovice koji Priština naziva "redovitim aktivnostima".

Dan ranije, na kriznom satanku koji je u Bruxellesu organizirao šef eurodiplomacije Josep Borrell pozivajući čelnike Srbije i Kosova, nije postignut očekivani napredak u deeskalaciji situacije na terenu.

"Danas je jasno da međunarodna zajednica ne ispunjava svoje obaveze“, rekao je general Milan Mojsilović u jednom od rijetkih obraćanja novinarima

On je naveo da je to "molba jedinicama KFOR-a, cijelom KFOR-u i drugim međunarodnim sigurnosnim institucijama" na Kosovu.

Dodao je da Vojska Srbije "ispunjava sve svoje međunarodne pravne obveze koje proizlaze iz Rezolucije 1244 Vijeća sigurnostu UN-a, vojnotehničkog sporazuma i svih privremenih procedura" koje važe uz granicu Srbije i Kosova koju službeni Beograd naziva "administrativnom linijom" jer je po nacionalnom ustavu Kosovo dio teritorija Srbije.

Vojska Srbije će, sukladno Ustavu i Povelji UN, ukoliko dobije naredbu vrhovnog zapovjednika, izvršiti sve svoje zadatke u odnosu na ukupnu sigurnosnu krizu, rekao je Mojsilović u kratkom obraćanju novinarima, bez dodatnih objašnjenja.

Srbijanski predsjednik zapovjedio je u svibnju raspoređivanje postrojbi VS na području uz granicu s Kosovom nakon što su na kosovskom sjeveru, većinski naseljenom Srbima, postrojbe policije Kosova asistirale preuzimanju dužnosti gradonačelnika etničkih Albanaca koji su izabrani na lokalnim izborima u četiri općine koje su Srbi bojkotirali, a izlaznost bila tek oko 3,4 posto.

Nakon uhićenja više Srba prosvjednika, napetosti između Beograda i Prištine dodatno su narasle prošlog tjedna kada je srpska policija uhitila trojicu kosovskih policajaca, tvrdeći da su prešli granicu, dok Priština inzistira da su "kidnapirani" na kosovskom teritoriju.

Pripadnici Kosovskih sigurnosnih snaga su ranije danas s 215 vojnika, izveli marš u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, većinski naseljenom Albancima, a ministar obrane Armend Mehaj izjavio je da to "nema veze sa sigurnosnom situacijom na sjeveru Kosova".

On je rekao da su takvi marševi redoviti i da je i ta vježba "dio godišnjeg plana", objavio je RTK2 na srpskom jeziku.

Mehaj je pozvao sve da ovakvim aktivnostima "ne daju druge konotacije" i da odgovornost za sigurnost građana ima Kosovska policija.

Šef diplomacije EU Josep Borrell ocijenio je u petak da je situacija na sjeveru Kosova veoma zabrinjavajuća i poručio da se to neće tolerirati.

On je kao primjere naveo nova uhićenja kosovskih Srba, današnji marš KBS u južnom dijelu Kosovske Mitrovice i tešku retoriku iz Srbije.

"Uprkos jučerašnjem kriznom sastanku (u Bruxellesu), eskalacija se nastavlja i postaje opasna. Mi to nećemo tolerirati", poručio je Borell na Twitteru.

