Srbija u pritvoru drži kosovske policajce: Oglasio se NATO

"Predanost NATO-vog KFOR-a provedbi mandata je nepokolebljiva“, što dokazuje i slanje 500 dodatnih vojnika, priopćila je glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu.

"Još jednom podsjećamo sve strane na njihove obveze prema KFOR-u", dodala je na Twitteru.

Snage KFOR-a su na Kosovu narasle na četiri tisuće vojnika nakon što su prije dva tjedna pojačane s dodatnih 500 ljudi iz Turske, poslije sukoba sa srpskim vojnicima u kojima je ozlijeđeno nekoliko desetaka pripadnika obaju strana.

