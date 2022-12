Trojica dječaka preminula su nakon što su propala kroz površinu zaleđenog jezera u britanskom gradu Solihullu. Liječnici su se borili za život četvrtog dječaka, no nije mu bilo spasa.

Šestogodišnji dječak je četvrto dijete koje je umrlo nakon što je u nedjelju palo u ledeno jezero u Solihullu, priopćila je policija West Midlandsa.

#UPDATE | It is with heartfelt sadness that we have to report this afternoon, the six-year-old in hospital has lost his fight for life.



Our deepest sympathies are with the families and friends of those involved in this tragedy. pic.twitter.com/RJaZkUzYaL