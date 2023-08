Dječak iz Srbije nestao na ljetovanju, pronašli ga u sobi s nepoznatom 40-godišnjakinjom

Nakon što je 13-godišnji dječak nestao s bazena u hotelu, otac i majka pronašli su ga u sobi s 40-godišnjom ženom.

Sanja i Nenad otišli su sa svojim sinom na ljetovanje Kuvajt, gdje su boravili u poznatom hotelu s pet zvjezdica. Dječak je u subotu oko 21 sat otišao na bazen u sklopu hotela. Kako kažu nisu se brinuli jer je dječak svakoga dana išao na bazen oko 21 sat kada su se temperature malo spustile. Uz to, osiguranje je uvijek prisutno i s krova sve nadgleda.

Ipak, nakon nekog vremena roditelji su shvatili da nema dječaka te su ga odlučili potražiti.

"Suprug i ja krenuli smo ga tražiti svugdje i u jednom momentu uspjeli smo ga dobiti na telefon. Rekao je da je u jednoj sobi sa nekom ženom. Rekli smo mu da nam kaže broj sobe i da odmah da izađe", ispričala je majka za Blic.

Kad su stigli do sobe roditelji su 13-godišnjeg sina zatekli u društvu 40-godišnjakinje. Kako navodi majka, njega je žena odvela u sobu iz njima nepoznatih razloga.

"Rekla mu je da pođe s njom, ali ne znamo je li izvršila neki pritisak da on krene jer dijete ne želi ništa pričati o toj temi. Pokušavamo razgovarati s njim o tom događaju, ali on ne želi. Ona nam je rekla da je on bio vrlo ljubazan i da mu je htjela naručiti čaj", poručila je majka.

"Njezino objašnjenje je čudno i ne znam što misliti. Da je pošao za nekom djevojčicom od 16, 17 godina razumjela bih, ali što ima žena mojih godina zvati dječaka od 13 godina u sobu", dodala je.

Kako tvrde, hotel je cijeli slučaj pokušao zataškati pod izgovorom da je sve prošlo u redu i da je dijete dobro.

Majka Sanja ispričala je da su pokušali i razgovarati s menadžerom hotela, no nisu uspjeli.