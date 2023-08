VIDEO MiG se srušio na parkiralište: Piloti za dlaku izvukli živu glavu

Za vrijeme aeromitinga Thunder Over Michigan srušio se borbeni zrakoplov MiG-23. Srećom, posada zrakoplova stigla se na vrijeme izbaciti iz padajućeg zrakoplova.

MiG-23, sovjetskog dizajna, srušio se na parkiralište u blizini stambenog naselja u nedjelju oko 16:30. Također, navodi se da su piloti nakon izbacivanja iz zrakoplova završili u jezeru, no ubrzo su izvađeni te su u dobrom stanju. Podataka o žrtvama na mjestu nesreće nema.

MiG-23 Plane crashing at the Thunder Over Michigan Air Show! Stay safe..

pic.twitter.com/bhnFVZKjTW