VIDEO Erumpirala Etna: Podignuta je razina upozorenja

U nedjelju navečer erumpirala je Etna, najaktivniji vulkan u Europi. Spektakularne scene zabilježile su kamere.

Talijanske vlasti priopćile su da je vulkan ušao u fazu preduzbune te se razina upozorenja s F0, podigla na F1.

Mt Etna erupting. I don’t know when this was filmed or by whom but WOW!!!#Etna #volcano #eruption #Sicily pic.twitter.com/S8pGr7hcVQ