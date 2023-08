VIDEO Srušio se ruski borbeni zrakoplov: "Posada zrakoplova je poginula"

Za vrijeme vježbe srušio se ruski borbeni zrakoplov Su-30 u subotu u Kalinjngradu. Pri padu zrakoplova poginula su dva pilota.

"Zrakoplov Su-30 srušio se u napuštenom području. Letio je bez streljiva. Posada zrakoplova je poginula", priopćilo je ministarstvo.

A Russian Su-30 aircraft crashed in Kaliningrad region, Russia. The crew died in the crash, Russian media report.



Russian defense ministry reported that the crash was caused by technical malfunction. pic.twitter.com/g5mPYLEubH