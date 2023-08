VIDEO Drama na letu: Muškarac prijetio da će raznijeti zrakoplov, policija na terenu

Let iz Sydneya za Maleziju prekinut je zbog incidenta. Muškarac je navodno prijetio da će raznijeti zrakoplov.

Putnik koji tvrdi da je bio na letu objavio je na platformi X (bivšem Twitteru) da muškarac "prijeti osoblju i putnicima". Australska savezna policija pozvana je kako bi dočekala zrakoplov po dolasku. "Novosti će biti poznate u odgovarajuće vrijeme", rekao je glasnogovornik policije za 9News.

DEVELOPING: An emergency situation is unfolding at Sydney Airport after passengers onboard a Malaysian Airlines flight claimed a man was threatening to blow the plane up. @biancabalzer #9News



