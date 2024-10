"Mama se ljutila i vikala kad nisam bio najbolji. Da nisam imao očeve pištolje...": Jezivi iskaz učenika koji je napravio masakr u školi

Maloljetni ubojica koji je u školi u Beogradu ubio devet učenika i zaštitara svjedočio je na Specijalnom sudu u Beogradu gdje se održalo ročište u postupku protiv njegovih roditelja. Otac je u pritvoru od 3. svibnja kada je počinjen masakr dok se majka brani sa slobode.

Dječak ubojica odgovarao je na pitanja suda, tužilaštva i odvjetnika oštećenih, a njegove su riječi izazvale jezu. Indirektno je za svoj strašni čin optužio svoje roditelje. Maloljetni ubojica rekao je na sudu da je majka od njega tražila stalno da bude najbolji što je kod njega izazvalo pritisak.

"Ljutila se i vikala kada nisam bio najbolji. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i ja na nju. To njeno ponašanje je utjecalo da napravim to što sam učinio. Da nisam imao očeve pištolje, ne bih to napravio", javljaju srbijanski mediji.

Dječak je ostao pri iskazu da je kobnog dana uzeo dva očeva pištolja, stavio ih u torbu i krenuo u školu. Odlučio je zakasniti na prvi sat kako bi učenici bili u učionici.

Jedna njegova rečenica izazvala je kaos u sudnici, a intervenirali su i liječnici.

Na Specijalnom sudu u Beogradu vodi se kazneni postupak protiv Miljane i Vladimira K., dok maloljetni ubojica neće na sudu odgovarati za zločine koje je počinio kad je imao samo 13 godina. Vladimir K. u pritvoru je od 3. svibnja prošle godine, dok se majka brani sa slobode. Ona je također stigla na Specijalni sud, a sina nije vidjela više od godinu dana kako ne bi utjecala na njegovo svjedočenje.

Pročitajte i ovo ubio 10 osoba FOTO Potresne scene: Dječak ubojica prvi put doveden na sud, svjedočio pred roditeljima ubijene djece

Pročitajte i ovo Uragan Milton VIDEO Meteorolog se potpuno slomio pred kamerama: "Ispričavam se. Ovo je jednostavno užasno"