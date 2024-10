Ovo u Njemačkoj ne smijete raditi nedjeljom: Kazna je i do 10.000 eura

Mnogi zaposleni kućanske poslove obavljaju vikendom, kada imaju više slobodnog vremena. No, to je na nekim mjestima ipak zabranjeno, pa čak i kažnjivo. Naime, u svim njemačkim saveznim zemljama nedjelja ili državni praznici smatraju se danima odmora. To znači da su zabranjeni javni radovi koji uzrokuju buku. Taj zakon, koji se može naći u FSchVO-u (Uredba o zaštiti praznika), propisuje razdoblja odmora tijekom kojih se ne smiju obavljati bučni poslovi.

Ipak, piše Fenix-Magazin.de, dozvoljeno je prati rublje, usisavati ili prati prozore iznutra. Međutim, ako čistite prozore izvana, to bi moglo smetati susjedima ili drugim ljudima, osobito ako koristite parni čistač ili električni čistač za prozore, koji stvaraju buku, toliko nepoželjnu nedjeljom i državnim praznicima.

Ako susjedi ili slučajni prolaznici obavijeste policiju o buci koju stvarate, to može rezultirati prekršajem. Kazne za takve prekršaje mogu se kretati od 5000 do čak 10.000 eura, ovisno o saveznoj zemlji. Ako živite u unajmljenom stanu, stanodavac može izreći opomenu, a u slučaju ponovljenih prekršaja postoji mogućnost otkaza najma.

Situacija sa zakonom o čišćenju prozora nedjeljom i državnim praznicima razlikuje se između saveznih zemalja. U regijama poput Bavarske i Baden-Württemberga smjernice su strože, a kazne veće. S druge strane, u saveznim zemljama kao što je Schleswig-Holstein čišćenje prozora ili rad u vrtu dopušteni su ako ti poslovi nisu komercijalni. Važno je istaknuti i da je u svim slučajevima važno uzeti u obzir razinu buke koju radovi mogu uzrokovati.

