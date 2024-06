Buka se u ovom gradu papreno naplaćuje, dio građana je zabrinut: "Nama to izravno utječe na poslovanje"

U subotu na snagu stupa odluka o prekidu većih građevinskih radova u Dubrovniku. Od 15. lipnja do 15. rujna zabranjeno je izvođenje zemljanih i radova na konstrukciji građevine.

"Za zemljane radove postoji jedan izuzetak, a to je ako se radi o radovima od interesa za Grad Dubrovnik ili Republiku Hrvatsku. Ove godine to su radovi na aglomeraciji Dubrovnik", objasnila je Marijana Aksić Vitković, glasnogovornica Grada Dubrovnika.

Sezona je u Dubrovniku odavno počela, stoga su turisti ovakvom odlukom zadovoljni.

"To je jako dobra odluka za sve ljude koji su došli na odmor. Dobro je da bude tiho jer smo na odmoru za koji smo radili i ne želimo da nam smetaju različiti zvukovi i buka", kaže Maxime iz Njemačke.

No nije Dubrovnik jedini grad u kojemu će se u jeku turističke sezone zabraniti veći građevinski radove. Slična pravila primjenjuju se i u drugim jadranskim gradovima, jedina je razlika u trajanju zabrane. Primjerice u Makarskoj se takva zabrana primjenjuje od 1. lipnja pa sve do 30. rujna.

S druge strane, građevinari su zabrinuti jer strojevi će mirovati sljedeća tri mjeseca, a pitanje je što će biti s radnom snagom do koje ionako teško dolaze. Zabrana im je, kažu, izravno utjecala i na poslovanje.

"Mi smo se svakako morali preorijentirati po pitanju poslova. Ne možete više uzeti posao koji će trajati godinu do godinu i pol. Sad uzimamo poslove od 1. 11. do 1. 6. Ovaj dio koji stvara problem od 15.6. do 15.9. jasno da imate hladni pogon i ljude koje morate slati na neplaćeno", kazao je Tomislav Bačić iz strukovne grupe građevinara HGK.

Stanje na terenu pratit će komunalni redari. Izvođače radova koji se ne budu držali pravila čekaju paprene kazne, od 400 pa sve do 12.000 eura, ovisno o tipu radova, te je li riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi. Za ponavljače prekršaja kazne idu i do 30.000 eura.