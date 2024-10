Umiješana i treća osoba? Otac Danke Ilić otkrio: "On je ključ svega. Kad ga pitaju za moje dijete, on se smije, on je zlo!"

Miloš Ilić, otac male Danke Ilić, djevojčice za čije su ubojstvo optuženi Dejan Dragijević i Srđan Janković, ali čije tijelo još nije pronađeno, progovorio je na društvenoj mreži TikTok o detaljima slučaja svoje kćeri, koje javnost dosad nije znala.

S ocem nestale djevojčice razgovarala je korisnica društvene mreže pod nadimkom Sanjabg73, ali su se u razgovor uključivale i druge osobe, kao i majka Danke Ilić, koja je pak vrlo malo govorila, piše Blic.

Roditelji malene Danke komentirali su teorije zavjere koje kruže internetom, ali je Miloš rekao da je "miran, jer imaju sve dokaze".

"Imam dokaze s kamere da su pratili auto i u koje vrijeme su bili na tom deponiju. Sve imam crno na bijelo", istaknuo je.

Odbacio je i informacije koje su procurile u javnost da je s Ivaninog mobitela izbrisano oko 400 poruka, kao i navode da je na internetu pretraživala granične prijelaze između Srbije i Rumunjske.

"Vještačenje telefona je bilo od prvog dana. To su sve nebuloze, neistine. Tko je to rekao - slagao je. Čak je i prije dva mjeseca mobitel je bio na vještačenju, sigurno 20-30 dana", naveo je Miloš Ilić.

Odbacio je i priču o automobilu, plavom Puntu, i susjedu koji je navodno vidio Danku nakon nestanka: "On je pred sucem rekao da ništa nije vidio i da je stariji čovjek, tako da..."

U nastavku je govorio o prijetnjama koje im stižu. Kaže da se on osjeća ugodno u svom gradu, ali se boji za suprugu kada izađe u šetnju s djecom.

"Dok sam živ neće ponovno u Banjsko Polje"

Dankin otac je rekao da se događalo da djevojčica ostane bez zraka kada puno plače, zbog čega su često odlazili kod doktora. U idućem dijelu razgovora rekao je da od nestanka djevojčice nisu bili u Banjskom Polju.

"Rekao sam, dok sam ja živ, ni Ivana ni moja djeca neće ići ponovo u Banjsko polje. Zakleo sam se, iako je to kuća gdje je odrasla, moja djeca ni ona neće ići tamo. Ni Ivana ne želi ponovo ići tamo", dodao je.

Uvjeren je da će jednom saznati što se dogodilo s njegovom kćeri.

"Jedan od njih dvojice će na prvom ročištu 'propjevati' sve, 99 posto sam siguran. Ne znam zašto ne kažu gdje je, možda Dragijević iz Zlota i stvarno ne zna gdje je. Ja tvrdim da postoji ta treća osoba i da je to taj djed koji na društvenim mrežama stavlja broj računa da mu se pomogne, a kada ga pitaju za moje dijete, on se smije, on je zlo. Nema empatiju", naveo je Miloš Ilić.

Miloš je odgovorio i da misli da su optuženi bili pijani i da su zato napravili što jesu, jer nisu znali što bi.

"Ne znam ništa o premještanju, čuo sam od jednog inspektora iz Bora, i on je siguran da je djed ključ svega, da je njegov sin donio tijelo kući i da mu je rekao 'bježi, ti si glup, ja ću završiti to sve' i da je to to. Ne znam gdje se sve dogodilo, je li u dvorištu ili u napuštenoj kući, ali sam čitao da je u crnoj vreći donio kući i ne znam... Kažu nema tijela, pitaju stalno za to, ali što ako su uništili tijelo", zapitao je Miloš.

Dankin otac je potom je ispričao još detalja o vremenu nakon nestanka dvogodišnje djevojčice.

"Kako ljudi znaju da li je Ivana pustila suzu ili nije? Jesu li bili tu da vide? Snimili su nas kad smo išli do lokalne trgovine sinu kupiti igračku, pa su rekli da idemo u Grčku,. Tu nema greške, ljudi u policiji rade svoj posao. Ivana je više vremena provela u policiji, nego ja. Događalo se da danonoćno budemo u policiji, od 8 ujutru do 2 ujutro, događalo se da ljudi iz policije dođu usred noći po nas", prisjetio se.

Na pitanje jesu li on i supruga Ivana bili prisutni tijekom svjedočenja Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, Miloš je rekao: "Nismo, ali su njih dvojica bili tu kada smo mi davali izjave. Sjedio sam u policiji dvije stolice do njih, ali tada nisam znao da su oni osumnjičeni za Dankino ubojstvo. Da sam znao, nijedan policajac me ne bi zadržao."

Miloš je otkrio i da je tužitelj pitao Ivanu je li želi da ih premjesti, ali je ona rekla "neka ih tu, da vide bol", ispričao je Miloš.

Dankin otac je rekao da bi sve dao da je djevojčica živa.

"Dao bih svoj život da je ona živa, ali... Čitao sam optužnicu i što su rekli, i više nisam htio da čitam poslije toga. Rekao sam i novinarima i svima 'kad se završi slučaj, ja ću izaći na televiziju reći sve'", zaključio je i dodao da se Danka više ne vodi kao nestala osoba i da je nema na Interpolovoj potjernici.

No, potjernica je i dalje aktivna na Interpolovoj internetskoj stranici.

