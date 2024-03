Igor Jurić za Dnevnik Nove TV: "Postoji osnovana sumnja da je dijete izvan zemlje. Ovo je nada i slamka spasa"

Šesti je dan potrage za nestalom dvogodišnjom djevojčicom Dankom Ilić. Policija već danima traga za njom dok se teren oko kuće u Banjskom Polju, gdje je djevojčica nestala, konstantno pretražuje.

Iz Beogradskog Centra za nestalu i zlostavljanu djecu za Dnevnik Nove TV javio se Igor Jurić.

"Ono što zasigurno mogu reći da je u samu potragu uključen i Interpol koji je raspisao žutu potjernicu. To znači da postoji osnova sumnja da je dijete izvan zemlje i uključivanjem njih potraga dobiva novu dimenziju", kazao je Jurić.

Banjsko Polje, malo je i mirno mjesto na istoku Srbije u čijoj se blizini nalazi granica s Rumunjskom i Bugarskom.

"Tu je bliža Bugarska granica, ali naravno niti Rumunjska nije daleko. Samim pokretanjem sustava Amber alert dodatno je osigurana granica, ali kada se otvori potjernica tada se dodatno provjeravaju granični prijelazi", smatra Jurić.

Raspisivanje potrage za djevojčicom slučaj je podilo na novu razinu.

Ovo što je Interpol raspisao potjernicu ne znači zasigurno da je djevojčica izvan zemlje, ali samim time što postoji osnovana sumnja, to je dovoljan signal da postoji nada da je živa. Mi smo u Srbiji počeli gubiti nadu s obzirom na uzrast ove djevojčice i ovo je pobudilo mnogo toga. Dodatno su ljudi motivirani i uzbuđeni zbog snimke iz Beča i nadamo se čudu. Rekao sam već da vjerujem u čuda pa neka bude čudo da je djevojčica zaista ta koja se pojavljuje na snimci", rekao je Jurić.

"Slučaj će se završiti u Srbiji"

U javnost su izašle snimke djevojčice iz Beča koja neodoljivo podsjeća na nestalu Danku. Ona je navodno viđena s dvije Rumunjke, a Jurić je otkrio koliko je vremena potrebno da se ustanovi je li to zaista nestala Danka.

"Mislim da neće biti potrebno mnogo vremena da se žene identificiraju, a samim time i djevojčica. Znam zasigurno da je informacija proslijeđena austrijskoj policiji. To će sigurno biti provjereno. Zaista mislim da to nije pravi pravac istrage. Smatram da cijela priča počinje i završava u Srbiji u krugu najbližih djevojčici. To su samo moja nagađanja, gledajući naše iskustvo i naš rad u proteklom periodu. Ova mogućnost zasigurno se mora provjeriti i provjerava se. Mi očekujemo vrlo brzo rezultate same provjere", kazao je.

Policija je ustanovila kako je majka na dan nestanka brisala poruke i pozive sa svoga mobitela.

"Kada se dogodi otmica ili nestanak dijeteta onda su definitivno prvi osumnjičeni roditelji. S obzirom da imam osobno iskustvo, naša djevojčica kada je nestala mi smo bili prvi osumnjičeni zbog toga što smo najbliži djetetu. Sada se definitivno kod roditelja sve provjerava. Bile to društvene mreže, mobiteli, sve ostalo. Mnogo je nelogičnosti. Način na koji se djevojčica tu nalazila, izjave koje su date, odbijanje poligrafa. Puno je nelogičnosti stoga smatram da će se kraj naći u Srbiji, u samom Boru", smatra Jurić.

Potraga traje već šest dana, a curica i dalje nije pronađena te zbog toga prijeti mogućnost da ovo postane hladni slučaj.

"Rekao sam da sam bio sretan prvu večer što se djevojčica nije pronašla na tom terenu. Prvu večer kada je nestala bili su surovi vremenski uvjeti, padala je kiša, puhao je vjetar, bilo je izuzetno hladno. Bio sam siguran da ukoliko se djevojčica ne pronađe jako brzo u prva dva ili tri sata, da ona neće preživjeti sve to. Sada, obzirom na njen uzrast, male su šanse da je ona živa", smatra Jurić.

Snimka iz Beča slamka je spasa za roditelje.

Nadao sam se da će se netko javiti i tražiti otkup, tu vidim jedinu slamku spasa. Ova snimka je ta slamka spasa. Možemo reći da je efikasnost sustava urodila plodom jer je ovo neki trag koji je dao naš građanin koji je na privremenom radu u Austriji, nadajmo se. Bez obzira na objektivno tešku situaciju ovo je nada i slamka spasa za koju se svi hvatamo", zaključio je Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

