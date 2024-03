Sigurnosni stručnjak o istrazi nestale djevojčice Danke: "Majka će morati objasniti zašto je to napravila"

Za dvogodišnjom Dankom Ilić iz Banjskog Polja još uvijek se traga. O dramatičnoj potrazi za nestalom djevojčicom, Matea Ćorić Brunović razgovarala je sa stručnjakom za sigurnost, Darkom Obradovićem.

Slučaj je to pun nelogičnosti koji budi razne sumnje.

"Svaki dan koji prođe, svaka nova informacija koja se dobije ili interpretira stvara određene nelogičnosti. Ono što je sada bitno je da se putem helikoptera i helikopterskih jedinica vrši nadziranje područja iz zraka što znači da i dalje postoji mogućnost da se otkrije novi objekt, neko pokretanje na terenu ili određeni trag", rekao je Obradović.

Vještačenje mobitela pokazalo je da je majka brisala poruke. Taj podatak baca sumnju na one najbliže djevojčici.

"Dok se budu točno ustanovile radnje i operacije koje su napravljene na tom mobitelu i koji je sadržaj koji je uklonjen s telefona, onda će se jasno doći do konkretnih drugih saznanja koja će kazati je li bilo određene komunikacije s trećim osobama. Također, majka će morati objasniti zašto je to napravila", tvrdi stručnjak Obradović.

Otac je prošao poligrafsko testiranje.

"Ukoliko nemate jasno objašnjenje što se dogodilo prilikom nestanka osobe, je li to nasilna otmica i je li to događaj koji postoji u prostoru s objektivnim sudionicima, onda su sumnjivi svi koji su zadnji bili u dodiru s žrtvom", rekao je Obradović.

Politički interes

Otmica kao kazneno djelo do sad je bila na marginama, no stručnjak tvrdi da se to može vrlo lako vratiti u fokus policije.

"Kod kaznenih djela otmice može doći do toga da se uspaniče otmičari i često policija daje određene informacije kako bi te informacije proizvele određeno ponašanje.

U ovom trenutku je jasno da vlada Srbije ima kao glavni prioritet zaštitu maloljetnika i samim time ovo predstavlja, ne samo prioritet istrage, nego razriješenje ovog slučaj ima političku hipoteku i politički interes da bude razriješen slučaj jer se na ovakvim slučajevima mjeri povjerenje ljudi na institucije", smatra stručnjak za sigurnost.

O izgledima da se djevojčica pronađe živa Obradović nije htio špekulirati.

"To je teško govoriti jer mi ne znamo gdje je, ne znamo je li je oteta, je li se sama udaljila. Mi ne možemo nagađati u ovom trenutku jer je to dosta neodgovorno prema obitelji i to ne doprinosi istrazi. Zato moramo paziti da ne raspirujemo histeriju po cijelom tom slučaju", zaključio je.

