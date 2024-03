Obljetnica smrti prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića: "Ponosan sam što dobio ime po svom stricu. Nikad neću prežaliti što ga nisam imao priliku upoznati, ali on živi u meni"

Trideset i tri godine poslije na istom mjestu naviru sjećanja, a emocije ne slabe. Kao i tada, bio je Uskrs i ovdje se branila Hrvatska u akciji Plitvice.

"Dokaz je to koliko nama znači taj dan, koliko smo i ponosni toliko smo i tužni što nam je Josip Jović poginuo ovdje", rekao je Josip Širić, sudionik akcije na Plitvicama.

Baš poput strica i Josip je odlučio biti vjeran domovini.

"Ponosan sam što dobio ime po svom stricu. To mi puno znači i jedino nikad neću prežaliti što ga nisam imao priliku upoznati, ali on živi u meni i jedan dio mene je on", rekao je Josip Jović, nećak.

Ispred spomenika Prvom poginulom hrvatskom redarstveniku, Josipu Joviću vijence su položili članovi obitelji, prijatelji, suborci, branitelji, ministri, a potom i predsjednik u svom protokolu. Više pogledajte u priloženom videu.

