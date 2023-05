Ljudi bi trebali izbjegavati korištenje alternativnih sladila kako bi kontrolirali težinu, poručili su stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije.

Niskokalorični ili nimalo kalorični zaslađivači koriste se umjesto šećera za zaslađivanje hrane i pića i mogu se naći u proizvodima uključujući deserte i gotova jela, kolače, pića, žvakaće gume i pastu za zube.

Mnogi ljudi također dodaju takva sladila vlastitoj hrani i pićima kao alternativu šećeru.

Ali nove smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) potiču ljude da ne koriste zaslađivače bez šećera (NSS) kao sredstvo za kontrolu težine, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

"Čudotvorna terapija" košta 700 eura: Nakon Poziva Domagoja Mikića reagirala i policija

Konzumacija slobodnih šećera povezana je s povećanjem broja ljudi koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu, kao i povećanjem broja slučajeva dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti, raka i karijesa.

S fokusom na smanjenje unosa šećera, WHO je poručio da je "pojačano zanimanje za zaslađivače bez šećera kao moguću alternativu".

Zbog sposobnosti umjetnih i prirodnih zaslađivača da daju sladak okus bez kalorija, neki su tvrdili da mogu pomoći u sprječavanju prekomjerne tjelesne težine ili pretilosti. Ali drugi su sugerirali da bi mogli povećati rizik.

Kao rezultat toga, WHO je poduzeo reviziju studija koje su ispitivale učinke takvih sladila.

Sveukupno su stručnjaci WHO-a ispitali podatke iz 283 studije provedene na odraslima, djeci, trudnicama ili mješovitoj populaciji.

Rezultati sugeriraju da "uporaba zaslađivača bez šećera ne donosi nikakvu dugoročnu korist u smanjenju tjelesnih masti kod odraslih ili djece".

Autori studije rekli su da kratkoročno korištenje zaslađivača bez šećera može dovesti do manjeg gubitka težine "kada je njihov unos povezan sa smanjenjem ukupnog unosa energije".

WHO je također rekao da bi moglo doći do "neželjenih učinaka" povezanih s dugotrajnom upotrebom, poput povećanog rizika od dijabetesa tipa dva, kardiovaskularnih bolesti i smrti. No, autori dodaju da su potrebna daljnja istraživanja.

"Zamjena slobodnih šećera sa sladilima bez šećera ne pomaže dugoročno u kontroli tjelesne težine", rekao je Francesco Branca, direktor WHO-a za prehranu i sigurnost hrane.

"Ljudi trebaju razmotriti druge načine smanjenja unosa slobodnih šećera, poput konzumiranja hrane s prirodnim šećerima, poput voća, ili nezaslađene hrane i pića."

Sigurnost hrane ne prestaje na policama u trgovinama: Ključna pravila za snalaženje u kuhinji

"Sladila bez šećera nisu esencijalni prehrambeni čimbenici i nemaju nutritivnu vrijednost. Ljudi bi trebali u potpunosti smanjiti slatko u prehrani, počevši od rane dobi, kako bi poboljšali svoje zdravlje."

Kao rezultat studije, WHO je objavio novu uvjetnu smjernicu koja preporučuje da se zaslađivači bez šećera ne koriste za kontrolu tjelesne težine ili smanjenje rizika od nezaraznih bolesti.

Preporuka se odnosi na sve osobe osim na one s već postojećim dijabetesom.

Također se odnosi na proizvode za osobnu njegu i higijenu koji sadrže zaslađivače bez šećera kao što su paste za zube, kreme za kožu i lijekovi.

Dr. Duane Mellor, registrirani dijetetičar i viši predavač na Medicinskom fakultetu Aston, rekao je: "Sveukupno, ovo izvješće naglašava da univerzalna zamjena šećera drugim sladilima nije nužno idealna, s obzirom na to da samo po sebi nije vjerojatno da će poboljšati kvalitetu prehrane i dugoročno dovesti do potrebne promjene kontrole težine.

"Vjerojatno je najbolje ne držati se šećera kako biste izbjegli druga sladila – odgovor je pokušati smanjiti unos šećera. Za neke to može uključivati korištenje malih količina sladila u hrani i pićima kao način smanjenja ukupnog unosa šećera. Zaslađivači još uvijek mogu imati mjesto kao prijelazna ili odskočna daska koja pomaže ljudima da smanje unos šećera."

Dr. Ian Johnson, istraživač prehrane i suradnik na Quadram institutu u Norfolku, rekao je: „Ova nova smjernica temelji se na temeljitoj procjeni najnovije znanstvene literature i naglašava da korištenje umjetnih zaslađivača nije dobra strategija za postizanje gubitka težine".

"Međutim, to se ne bi trebalo tumačiti kao pokazatelj da unos šećera nema značaja za kontrolu težine."

"Bolja alternativa korištenju umjetnih zaslađivača je smanjiti potrošnju proizvoda koji sadrže slobodne šećere, kao što su pića zaslađena šećerom, te koristiti sirovo ili lagano prerađeno voće kao izvor slatkoće, a možda, dugoročno gledano, pokušati smanjiti ukupnu želju za slatkim."

Glasnogovornik Međunarodne udruge zaslađivača rekao je: “Niskokalorični zaslađivači/zaslađivači bez kalorija jedan su od najtemeljitije istraženih sastojaka na svijetu i nastavljaju biti koristan alat u borbi protiv pretilosti, dijabetesa i bolesti zuba. Potrošačima nude alternativu za smanjenje unosa šećera i kalorija uz slatki okus koji poznaju i očekuju."

"Postoji ogromna količina znanstvene literature koja podupire korisnost niskokaloričnih/beskaloričnih zaslađivača za regulaciju tjelesne težine, uključujući i sam sustavni pregled koji je naručio WHO".

"Međunarodna udruga zaslađivača vjeruje da je medvjeđa usluga ne prepoznati dobrobiti niskokaloričnih/beskaloričnih zaslađivača za javno zdravlje i razočarana je činjenicom da se zaključci WHO-a uglavnom temelje na dokazima male sigurnosti iz opservacijskih studija, za koje postoji visok rizik obrnute uzročnosti."