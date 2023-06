Ruski obavještajci dobili zadatak ubiti odmetnutog Prigožina. Britanci se oglasili o oborenim ruskim letjelicama

Wagnerove trupe oborile su ruski zrakoplov koji je bio u specijalnoj misiji, tvrdi Velika Britanija. Službeni Kijev tvrdi pak da su ruske sigurnosne službe dobile naredbu da ubiju Prigožina.

Ruski zrakoplov koji su navodno oborile Wagnerove snage tijekom kratkotrajne pobune tijekom vikenda bio je zrakoplov za posebne misije koji je odigrao ključnu ulogu u sukobu u Ukrajini, priopćilo je britansko Ministarstvo obrane.

Usred njihovog marša na Moskvu, snage protuzračne obrane Wagnerove skupine navodno su oborile zrakoplov Ilyushin Il-22M.

Pojavile su se snimke koje pokazuju kako zapaljena letjelica - samo jedna od 12 letjelica - pada na zemlju iznad Voronježa, javlja Daily Mail.

Usred zrakoplova koji je oboren tijekom vikenda, wagnerovci tvrde da su s neba oborili još pet helikoptera, uključujući topovnjače Ka-52 Alligator.

"Ovo će vjerojatno potkopati sposobnost Rusije da zapovijeda i koordinira svoje snage", navodi se u priopćenju.

Zrakoplov je dosad igrao ključnu ulogu u ruskom ratu u Ukrajini, uglavnom djelujući kao prijenosna jedinica za kontrolu zračnog prometa.

Prigožin je navodno rekao novinaru da je "budala iz Wagerovih redova pucala na sve što je poletjelo".

Savezna služba sigurnosti Ruske Federacije (FSB) dobila je zadatak da ubije šefa grupe Wagner, Jevgenija Prigožina, izvijestio je Kiril Budanov, šef ukrajinske vojno-obavještajne službe.

Prigožin je u utorak odletio u egzil u Bjelorusiju prema sporazumu kojim je okončana kratka pobuna Wagnerovih boraca, do koje je došlo tijekom vikenda, piše Daily Mail.

