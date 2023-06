Ministrica otkrila: Do sada eutanazirano 236 zaraženih svinja

Nakon sastanka s članovima Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge, Marija Vučković je rekla da je radi suzbijanja zaraze propisana prilično restriktivna naredba, pa je zabranjen promet i premještanje živih životinja, promet proizvoda životinjskog porijekla izvan Vukovarsko-srijemske županije, a također lov i osjemenjivanje.

"U koordinaciji smo s državnim inspektoratom i ovlaštenim veterinarskim organizacijama i nadamo se da ćemo što brže lokalizirati i iskorijeniti zarazu, kako bi se velika gospodarska prijetnja sektoru svinjogojstva što prije neutralizirala", izjavila je ministrica Vučković.

Na pitanje ima li među gospodarstvima gdje se sumnja na zarazu neka veća farma, odgovorila je da se na dnevnoj bazi izvješćuje o utvrđenom stanju i broju zaraženih i usmrćenih životinja, ali kako ne bi davala parcijalne informacije izvan sustava koji je uspostavljen.

Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić kaže kako se trenutačno ne zna točno odakle je stigla zaraza. Obavili smo neka epidemiološka ispitivanja kako bismo provjerili jesu li izvor zaraze možda divlje svinje, ali do sada nismo imali ni jednu potvrdu koja bi na to ukazivala pa pretpostavljamo da će to ipak biti ljudski faktor, kazala je Karačić.

Ilustracija (Foto: Getty Images)

Ističe da su sadašnje mjere najstrože moguće i svjesna je da proizvođačima stvaraju određene probleme.

Kontinuirano zaprimamo informacije, procjenjujemo rizike i ako se situacija bude bolje razvijala odredit ćemo određene iznimke za one subjekte koji potpuno udovovaljavaju biosigurnosnim mjerama i čiji promet neće potencijalno povećati rizik, rekla je Karačić.

Afrička svinjska kuga, ilustracija - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Pročelnica županijskog upravnog odjela za poljoprivredu Magdalena Parat kaže da se zaraza proširila na tri općine Vukovarsko-srijemske županije - Drenovce, Gunju i Privlaku, ali se nada da će uz reakciju svih nadležnih službi, na tome i ostati.

Izvijestila je kako je na području županije registrirano nešto više od 152 tisuće svinja, a na područjima obuhvaćenim zarazom nešto više od četiri tisuće.