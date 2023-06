Stiže velika promjena: Meteoalarm izdan za cijelu Hrvatsku zbog obilne oborine i grmljavinskog nevremena

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u Slavoniji i Baranji i jugoistočni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 Celzijeva stupnja.

Za riječku regiju u petak vrijedi žuti meteoalarm, a u subotu i za cijelu Hrvatsku zbog potencijalno opasnog grmljavinskog nevremena.

U subotu će vrijeme posvuda biti promjenjivije i svježije, povremeno uz mogućnost kiše i pljuskova praćenih grmljavinom.

DHMZ javlja kako nas u subotu očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i područjima uz njega. Lokalno može biti izraženijih i obilnih pljuskova. Krajem dana i osobito u noći na nedjelju postupni prestanak kiše te djelomično raskidanje naoblake. Vjetar na kopnu uglavnom slab, a duž obale puhat će umjereno i u Dalmaciji mjestimice jako jugo. Najniža temperatura zraka od 12 do 17 na kopnu te od 18 do 22 na moru, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 27 °C.

"Na Jadranu bi u subotu moglo biti i izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom te lokalno pritom i obilnijih oborina, osobito krajem dana na jugu", izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

