Nakon što je novinar Robert Worth u New York Timesu objavio članak u kojem se govori i o povezanosti srbijanske države s klanom Veljka Belivuka, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je poruku shvatio kao "CIA te sprema, CIA te gleda."

Autor članka u New York Timesu Robert Worth, koji je povezao srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića s klanom Veljka Belivuka, oglasio se nakon prozivke Vučića i njegova tumačenja teksta kao "CIA te sprema, CIA te gleda".

Worth je rekao da je klan Belivuka bio virtualna ruka države.

"Postoje snimke, transkripti sa suđenja u ovom slučaju, iz kojih se vidi da su pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova bili u kontaktu s Belivukom i članovima njegova kriminalnog klana i izgleda da su se koordinirali s njima i podržavali ih. Naravno, nema dokaza da je predsjednik Srbije naređivao te akcije, ali je pravilno pretpostaviti da je on bio dio toga. On ima velike nadležnosti u Srbiji godinama, posebno u sigurnosnom sektoru od 2013. godine", istaknuo je Worth.

Priznao je da nema dokaze o direktnim vezama Vučića i Belivukova klana. "Zaista ne znam, ne mogu to reći. Nemam dokaze za to niti sam vidio takve dokaze. To je pitanje za Ministarstvo unutarnjih poslova. Mnogi iz Ministarstva unutarnjih poslova bili su u kontaktu i koordinirali su se s Belivukovim klanom. Bilo bi čudno da se sve to događalo godinama, a da predsjednik toga nije bio svjestan", mišljenja je Worth.

Što se tiče Vučićevih optužbi kako je tekst naručen i pisan u Beogradu, Worth je rekao da je prvo mislio da je to šala. "Mislim da predsjednik zna, a i New York Times je jučer izdao priopćenje u vezi s tim, da je ovo tekst na kojem sam ja radio i koji sam ja napisao. Bilo kakva pretpostavka da je to bazirano na nečemu drugom nije točna", kazao je Worth.

"CIA te sprema, CIA te gleda", shvatio je Vučić poruku iz članka The New York Timesa. Worth se osvrnuo na to. "Postoji mnogo suludih teorija zavjere. Ja sam proveo mnogo godina na Bliskom istoku i pisao sam o Bliskom istoku. Tamo je bilo mnogo takvih teorija zavjere. Američki novinari morali su se naviknuti na to da im neki ljudi govore: 'Ooo, ti mora da si iz CIA-e.' Ali obično takve optužbe dolaze od neukih ljudi", smatra Worth, koji je istaknuo da je puno puta pokušao stupiti u kontakt s Vučićem, no nikada nije dobio odgovor, piše Nova.rs.

"Postoje neki ljudi, neke od njih sam i uključio u priču, koji su veoma zabrinuti da Vučićeva administracija ide u pravcu suprotnom od liberalnih društava i da u nekim oblastima nema poštovanja vladavine prava. To nije moja izjava. I Europska unija je objavljivala da ima problem s takvim pravcem Vučićeve politike. Mislim da je moja priča privukla još više pažnje na te činjenice, ali moja namjera nije da dajem bilo kakve političke izjave", zaključio je Worth.