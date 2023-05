Dva prošlotjedna krvoprolića postala su teme političkih obračuna u Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić organizatore prosvjeda u Beogradu optužio je za poticanje na nasilja, a prosvjednici su zatražili ostavke Vučića i drugih dužnosnika, kao i zabranu promoviranja nasilja u medijima. Priču o ovoj temi napravio reporter Dnevnika Nove TV Danijel Vrbota.

Tisuće ljudi izašle su na ulice Beograda te su pod sloganom "Srbija protiv nasilja" u tišini su prošli središtem glavnog grada. Prosvjedom u organizaciji nekoliko oporbenih stranaka zatražili su ostavke predsjednika Aleksandra Vučića, ministra unutarnjih poslova, šefa obavještajne službe i drugih dužnosnika. Organizatori tvrde da ih je bilo nekoliko desetaka tisuća.

"Postoji potreba da se iz korijena mijenja cijeli sistem, pa i sistem obrazovanja, zato što sam majka dva učenika i želim da oni žive u neko bolje vrijeme nego što smo mi '90-ih i 2000-ih i danas", rekla je prosvjednica Marina.

"Čitavu atmosferu, klimu što bi se reklo, to je stvorio sistem. Odnosno, prvi čovjek je glavni inicijator ove srpske nesreće", rekao je Radovan.

"Nekoliko puta sam u gradu čula: 'Život teče dalje.' Život ovakav ne može da teče dalje jer će dovesti ponovo do ovog", rekla je prosvjednica Snežana.

FOTO/VIDEO Na prosvjed u Beogradu došlo više ljudi nego što su se organizatori nadali: "Šutljiva povorka šalje glasnu poruku, tiha Srbija je većina"

Prosvjednici su pozvali i na zabranu promoviranja nasilja u medijima. Na jednoj od za to najčešće prozivanih televizijskih postaja, Happy, u ponedjeljak je gostovao predsjednik Vučić. U prisnom razgovoru s voditeljem koji mu se obraćao s "ti", krenuo je u obračun s organizatorima prosvjeda. Optužio ih je za pozivanje na nasilje i bavio se brojem sudionika.

"Na onom skupu nije bilo ni šest ispred Narodne skupštine. U šetnji ih je bilo maksimalnih 9000. Sad to nije važno, to je vrlo precizno izbrojano", rekao je.

Drugi vlastima bliski mediji, ako nisu ignorirali prosvjed, bavili su se prebrojavanjem sudionika. Objavljivali su fotografije Beograda tijekom prosvjeda ili sat nakon početka, a Vučić se u gotovo dvosatnom intervjuu u udarnom televizijskom terminu više nego domaćim, bavio stranim medijima. Neke iz Hrvatske i BiH optužio je za zavjeru i rekao da stalno pišu protiv njega.

"Bit će da nešto dobro radim za ovu zemlju. Neće biti da su se baš toliko zabrinuli za sudbinu Srbije i da je toliko više vole od građana Srbije i od svih nas", rekao je srpski predsjednik.

Vučić najavio mjere i poručio: "Očekujemo odgovornost i milijune metaka koje će biti predani"

Čini se da nije pomislio kako je česta vijest u medijima regije zbog svoje skandalozne retorike. Branio se i od teških optužbi koje je prije nekoliko dana objavio The New York Times. Članak u kojem ga se povezuje s kriminalnim skupinama nazvao je besmislenim i naručenim. Rekao je da je to poruka "CIA te gleda" i da "nije uplašen tim budalaštinama".

