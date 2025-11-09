Vučić poslao poruku Zaharovoj: "Bilo bi mi najlakše da na njenu nepristojnost odgovorim na isti način"

Aleksandar Vučić rekao je u subotu da će idući tjedan biti od izuzetnog značaja za Naftnu industriju Srbije (NIS). Najavio je da će Srbija moći da poslati pismo američkoj vladi i vidjeti hoće li zbog promjena u strukturi kompanije prihvatiti izuzetak od sankcija u trajanju do mjesec, dva ili tri.

Srpski predsjednik je napomenuo da nije problem samo NIS jer u Srbiji i ruski Lukoil ima 54 benzinske pumpe, a 28. studenog na snagu stupaju sankcije koje su im uvele Sjedinjene Američke Države.

Komentirajući optužbe glasnogovornice ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove da o ovoj temi govori drugačije u Moskvi i na Zapadu, Vučić je rekao da bi mu bilo najlakše da na njenu nepristojnost odgovori na isti način, ali neće jer vodi računa o interesima Srbije te sebi neće dozvoliti ono što je Zaharova dozvolila sebi.

"Nemojte se ljutiti, dragi prijatelji"

Vučić je napomenuo da se ništa novo nije dogodilo po pitanju prodaje naoružanja i dodao da je prije pet godina ponudio da Europa kupi sve što Srbija proizvodi, a onda je počeo rat u rusko-ukrajinski rat i dobio je popis zemalja koje kupuju srpsko oružje i isporučuju ga Ukrajini.

"Više ne možemo izvoziti ni u Europu ni u Ameriku ni u Afriku i gdje da onda izvezemo municiju? Što je najgore, nigdje i ne izvozimo. Izdali smo samo pet-šest dozvola i strogo kontroliramo gdje to ide", ustvrdio je, izvijestila je Nova.rs.

Vučić je istaknuo da neki nisu zadovoljni time što Srbija nije u NATO i nema mu se namjeru pridružiti, a neki drugi nisu zadovoljni time što jedino Srbija ima ruske medije na svome teritoriju.

"Samo kod nas je 'diktatura koja dozvoljava medijski pluralizam', samo mi imamo otvorene linije ka Rusiji. U Srbiji imate i ruske kulturne manifestacije i sportske događaje, a s druge strane dobio sam kritike što sam bio u Moskvi i u Pekingu", rekao je.

"Nemojte se ljutiti, dragi prijatelji na istoku i na zapadu. Predsjednik sam ove zemlje, moja je dužnost da vodim računa o interesima Srbije i trudim se da prema svima budem korektan", zaključio je.