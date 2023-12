Vučić neviđeno nahvalio Milana Bandića te otkrio do sada nepoznate detalje njihova susreta: "On je bio Einstein"

Aleksandar Vučić rekao je da je Milan Bandić bio snalažljiv, marljiv i sposoban, te da je odmah prepoznao potencijal projekta Beograda na vodi te izrazio želju da implementira sličan projekt u Zagrebu.

"Bandić je bio u Beogradu 2016. godine. Upoznali smo se i razgovarali o Beogradu na vodi. Uplašio sam se zbog jedne stvari, on je bio uz, sve naše razlike, snalažljiv, Hercegovac, marljiv, sposoban. On je istog trenutka uhvatio priču o Beogradu na vodi i htio napraviti Zagreb na vodi. Pitao me je šeik o tome, a ja sam rekao da nisam najveći navijač Hrvatske, ali ako im se isplati da to trebaju napraviti", ispričao je.

Pročitajte i ovo Objavljen transkript Novi skandal u Vladi! Savjetnik ministra pokušava iznuditi državni novac: "Jedino što tražim da s nama podijeli..."

Povjesničar Goran Šarić prokomentirao je u emisiji vlast u Zagrebu, rekavši da Zagreb nikada nije bio tako prljav.

Pročitajte i ovo Razbio elektroničku narukvicu Užas u susjedstvu: Silovao bivše djevojke i pobjegao iz majčine kuće nakon presude

Pročitajte i ovo Novi podaci Golemi obrat u proizvodnji opijuma! Zlatni trokut novo je središte narkobiznisa, promjena se dogodila zbog politike

"To su ljudi koji nisu obrazovani. Nije vrijeme da se mijenja trener pred "utakmicu s Brazilom". Mi vidimo što se u Zagrebu događa - da divlje svinje jure po centru. Slikao sam kako izgleda grad koji je bio jedan od najljepših. To su ovi ljudi napravili. Ono što ti lažni ekolozi rade u Zagrebu to bi radili i u Beogradu. To su isti ljudi u Zagrebu i u Beogradu. Isti mentalni sklop, isti Soroševi fondovi. S druge strane, bez obzira imaju li dobre namjere. Ne može čovjek s dobrim namjerama voziti avion. Pilot vozi avion", rekao je Šarić, piše Republika.

Vučić je istaknuo da je prerani odlazak Milana Bandića predstavljao gubitak za Zagreb te da je Bandić, sa svojom sposobnošću, bio za neke poput Alberta Einsteina.

"Mislim da je Zagreb mnogo izgubio preranim odlaskom Bandića. On je za neke sa svojom sposobnošću bio Albert Einstein", rekao je Vučić.