Novi skandal u Vladi! Savjetnik ministra pokušava iznuditi državni novac: "Jedino što tražim da s nama podijeli..."

Savjetnik ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića pokušao je pritisnuti novinara Marina Vlahovića kako bi on od direktora Mreže TV zatražio da se njemu osobno isplati polovicu budžeta za oglašavanje državnih tvrtki, objavio je tjednik Nacional.

"Nabroji mu sve firme koje kontroliram. Znači, JANAF, Fond za nuklearnu energiju, to ti je sve ispod mene. Zatim ovaj Fond za okoliš, Hrvatske vode. Osim Ministarstva i osim HAMAG-a, to sve ja kontroliram. Iz svih tih izvora ja mogu pustiti", riječi su koje je tijekom razgovora s Vlahovićem izgovorio ministrov savjetnik Jurica Lovrinčević.

On je, piše Nacional, htio da Vlahović od direktora Mreže TV Saše Englera zatraži da se njemu osobno isplati polovica budžeta za oglašavanje Vlade i državnih tvrtki koji im je on dodijelio. Lovrinčević je obećao u dva mjeseca osigurati najmanje 200.000 eura, Nacional napominje da ugovori potvrđuju da je to i napravio, a reklamne kampanje su upravo u tijeku.

"Jedino što tražim da s nama podijeli", istaknuo je Lovrinčević.

Pokušali smo kontaktirati Lovrinčevića, ali do objave ovoga teksta nismo do njega uspjeli doći.