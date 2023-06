VIDEO Vučić i Šešelj piju uz pjesmu koja veliča četničkog zločinca Pavla Đurišića

Snimku je na Twitteru objavio beogradski odvjetnik Čedomir Stojković, koji je napisao i da se "sramota čovječanstva predsjednik Srbije napija zajedno sa zločincem Vojislavom Šešeljem". Njih dvojica su potpuno jednaki, dodao je Stojković.

"To što se napija s njim dok slušaju pjesmu koja slavi Pavla Đurišića, četnika čije su jedinice činile zločine tijekom Drugog svjetskog rata, a poslije se on osobno udružio s jedinicama NDH i konačno s nacističkim snagama radi napada na naše stanovništvo je druga stvar, koju je mogao znati svako tko je htio. To što ta pjesma ima primitivni melos vojnih jedinica koje su počinile genocid u Srebrenici je treća stvar", napisao je Stojković.

Jednu je stvar posebno izdvojio.

"Ali to što predsjednik Srbije vino drži kao da je pivo, a dok ga pije glavu krivi kao da je rakija, posebno je sramotna stvar koja svjedoči da ova sramota čovječanstva nije uspjela za 11 godina vlasti steći nijednu maniru, makar da je slučajno pokupi od stranaca s kojima se protiv njihove želje sastaje. Tužno", napisao je Stojković na Twitteru.