Instagram manijak objavljivao slike djevojaka i nudio seksualne usluge: Prijetio im da će završiti na pornografskim stranicama

Četiri mjeseca na Instagramu je ucjenjivao 24 djevojke. Tri su ga prijavile policiji.

Mladić (26) dobio je nadimak Instagram manijak, a ovako je operirao: prvo je uzimao fotografije djevojaka koje su one same objavljivale na svojem Instagram profilu. Zatim bi iste te fotografije objavljivao na svojim lažnim profilima, nudeći seksualne usluge i navodeći njihova prava imena. Potom bi im se izravno javljao i prijetio da će nastaviti to raditi, ukoliko mu ne pošalju svoje gole fotografije.

Išao je i korak dalje - prijetio je da će takve objave završiti na pornografskim stranicama, da će ih poslati njihovim obiteljima, prijaviti Centru za socijalnu skrb. U konačnici su mu tri djevojke poslale svoje fotografije, u nadi da će ga zaustaviti.

Na upit Dnevnika Nove TV, HAKOM je odgovorio da će se počinitelju raskinuti svi postojeći ugovori s teleoperaterima i zabraniti sklapanje novih. Međutim naglašavaju - niti HAKOM, niti operateri, ne mogu utjecati na to hoće li počinitelj doći na internet na druge načine.

"To ne znači da se ne može putem prepaida spojiti netko na internet i koristiti. Postoje i otvorene mreže i sve, tako da mislim da će to biti zaista, zaista teško izvesti", rekao je Tomislav Ramljak iz Centra za sigurniji internet.

Ovakav oblik seksualnog nasilja u kojem nema fizičke prisile sve je češći. Žrtve iznuđivanja gotovo uvijek su žene, u velikom broju maloljetne djevojke. Strah i tjeskoba im može preuzeti cijeli život.

"Ono što je karakteristično jest spirala očaja u koju mladi upadnu upravo zbog toga što ne znaju u kojem trenutku će počinitelj izvaditi taj adut, pogotovo ako je nepoznat", poručio je Krešimir Prijatelj, psiholog.

Najugroženiji su adolescenti. Slanje ili primanje eksplicitnog sadržaja za njih nije tako rijetka praksa. Prema istraživanju Centra za sigurnost interneta, s tim se susrelo 40 posto srednjoškolaca.

"Ja bih rekao da je danas sexting postao dio digitalne romantike, međutim, u slučajevima kod toga samo je jedna fotografija koja je dovoljna za ucjenu da dijete postane žrtva", istaknuo je Ramljak.

Zato pozivaju na prevenciju, ali i na strože kazne jer nasilje u offline i online svijetu, poručuje, mora biti izjednačeno.

