Vojni analitičar Ivica Mandić gostovao je u Dnevniku Nove TV, u kojem je, među ostalim, komentirao potencijalni utjecaj moćnih protuzračnih projektila Patriot na rat u Ukrajini.

Vojni analitičar Ivica Mandić osvrnuo se na posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog SAD-u.

"Svrha posjeta predsjednika Zelenskog je naći izlaznu strategiju iz rata. Hoće li se ona rješavati vojnom pobjedom ili će se rješavati pregovorima? Očigledno je stav Ukrajine, a sad i Sjedinjenih Država, da ne dolaze u obzir nikakvi pregovori jer oni kao takvi idu u korist Rusije. Teme su očigledno na stolu takve da je predsjednik Zelenski ovaj put morao sjesti i otići u Washington iako mu je zemlja u ratu. Tu nije u pitanju samo Patriot, makar je on vrlo značajan jer će ogroman dio zračnog prostora Ukrajine naprosto odstraniti bilo kakve letjelice - zrakoplov, raketa, bespilotna letjelica, bilo što što leti jer je to moćan sustav", rekao je Mandić gostujući u Dnevniku Nove TV.

Pojasnio je Mandić da je u pitanju stvaranje strategije, i to ne samo trenutačne za 2023. godinu, nego izgradnja oružanih snaga i sigurnosnog sustava za budućnost.

Osvrnuo se i na činjenicu da je Moskva dostavu Patriota Ukrajini nazvala "crvenom linijom".

"Uvijek kada je loše stanje na terenu Moskva poduzima informacijske operacije na način da zapadni svijet straši - nuklearnim udarom ili crvenom linijom. Crvene linije, podsjetit ću, prešli smo i u raketiranju mosta Kerč, u ofenzivnim operacijama kod Harkiva, odnosno kod Hersona, gdje je do danas 55 posto prostora oslobođeno. Dosad je na desetine puta prijeđena ta crvena linija. Ona nije ništa nego jedno sredstvo u informacijskom ratu u smislu da se napravi utjecaj na NATO i EU da bi došlo do nejedinstva. To je pucanj praznom puškom, ništa drugo", rekao je Mandić.

Osvrnuo se Mandić i na činjenicu da odluka o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj nije prošla u Saboru.

"Apsolutno šteti. To je nešto što je tema ili kap preko čaše koja bi trebala proizvesti posve novi postav kada je u pitanju upravljanje obrambenim sustavom Hrvatske. Naprosto, oni su zastarjeli. Govorim o Zakonu o obrani, govorim o Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu, itd. Dvadeset i kusur godina oni stoje na snazi i sve su svoje nekakve loše stvari pokazali. Nije ni u njima sve loše. Ali takve teme više moraju sići sa stola.

Mi ponekad u tim raspravama izgledamo kao djeca. Mi ćemo dati na desetine ili sto milijuna oružja vrijednog - onda nismo ugroženi ratom, a ako obučavamo sto vojnika ukrajinske strane - onda jesmo ugroženi ratom. To ni djeca više ne mogu slušati. To je potpuno stupidno i glupo. Da ne bi imali zakonsku polugu da takvo što ponove, treba doći do revizije obrambenog i sigurnosnog sustava i njegove legislative, gdje bi se značajno, zbog demokracije, ojačala uloga parlamenta i izbjeglo da ovakve stvari da dođu u javnu raspravu. Raspravljamo o bezveznim stvarima", dodao je.

Odgovorio je i na pitanje može li projektil Sarmat utjecati na nuklearnu ravnotežu.

"Apsolutno ne. Prvo, projektil Sarmat nije samo ono što propagandisti govore kako je dobro. On je na tekuće gorivo. S obzirom na obavještajno-sigurnosni sustav koji se bavi nuklearnim prijetnjama, imate vremena detektirati kada se rakete pune gorivom. Rakete ne mogu biti beskonačno napunjene gorivom. Drugačiji je sustav u SAD-u i u Velikoj Britaniji, gdje se na hladno mogu lansirati. Znači, problem odmazde, za što su te rakete i napravljene. Naprosto SAD i Velika Britanija mogu brže reagirati. Međutim, to brže je prilično tehničko pitanje. Hoćete li vi za deset minuta ili 35 lansirati raketu, opet će nastati kataklizma. Riječ je o tome da je to još jedna informacijska operacija utjecaja kako bi se razjedinio Zapad. Ništa više ni manje od toga, ništa posebno", zaključio je Mandić u Dnevniku Nove TV.

