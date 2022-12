Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je konferenciju za novinare zajedno za šefovima resora obrane i s vojnim zapovjednicima. Ponovo je spominjao interkontinentalni balistički projektil Sarmat, koji još zovu i Sotona.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će ruskom arsenalu uskoro biti pridodani i interkontinentalni balistički projektili tipa Sarmat.

"Nema financijskih ograničenja u pogledu onog što je vlada spremna dati vojsci", izjavio je Putin, javlja Sky News.

Ovo nije prvi put da službena Rusija spominje moćno oružje kao svojevrsnu prijetnju Zapadu. Sarmat inače zovu i Sotonom zbog njegovih moćnih vojnih karakteristika.

Sarmat može nositi 10 ili više nuklearnih bojevih glava i mamaca i gađati ciljeve udaljene tisuće kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi.

Sarmat već ima i NATO-ovu oznaku SS-X-30 "Sotona 2", s obzirom na to da je riječ o sustavu koji je naslijedio RS-36, odnosno interkontinentalnu balističku raketu SS-18 Sotona.

Svojevremeno su ruski mediji objavili kako vrijeme leta Sarmata od Kalinjingrada do Berlina iznosi 106 sekundi, od Kalinjingrada do Pariza 200 sekundi, a do Londona 202 sekunde.

Raketa Sarmat teška je više od sto tona, a prema pisanju ruskih medija može uništiti područje veličine Teksasa ili Francuske. Može nositi deset tona eksploziva, ili 10 težih i 15 lakših bojevih glava ili čak 24 ultrazvučne rakete.

Osim toga, ima tehnologiju za izbjegavanje radara i domet više od 10.000 kilometara. Kreće se brzinom od sedam kilometara u sekundi, a teret koji će moći nositi 2000 je puta jači od atomske bombe bačene na Hirošimu i Nagasaki, pisao je svojevremeno Independent.

Ruska TV objavila koliko treba projektilu Sotona 2 do Pariza, Londona i Berlina: "Brojite svaku sekundu. Za što ćete imati vremena?"

Zovu je i nazaustavljivom hipersoničnom raketom.

Dmitrij Kornev, ruski vojni stručnjak koji vodi blog Military Russia, nedavno je na Twitteru objavio fotografije teretnog segmenta R-36M2, koje su preuzete iz videoisječaka emitiranih na državnim televizijskim postajama Russia-24 i TV Zvezda. Potonja je i službena televizijska postaja ruskog ministarstva obrane.

1/ SS-18 mod5 SATAN / R-36M2 / 15A18M combat stage (bus) from several videos appeared on Russian TV after the first and so far the only launch of the Sarmat heavy ICBM on April 20, 2022



Firstly, for the first time we see in such detail the fully combat stage (bus) pic.twitter.com/3bPDcwxQRg