Američke zračne snage srušile su četvrti nepoznati leteći objekt. Ovaj put nad jezerom Huron u državi Michigan u blizini kanadske granice. Objekt je letio na visini od šest kilometara, prošao je blizu više američkih vojnih lokacija te je predstavljao prijetnju i za civilno zrakoplovstvo.

U Pentagonu su priopćili da je oboreni objekt imao "osmerokutnu strukturu", pričvršćene žice te nije imao posadu.

Zasad nije jasno odakle dolaze, ali čelnik NATO-a misli da iza njih stoje neprijatelji Saveza.

Je li rušenje NLO-a uvod u novi rat? Stručnjak objasnio zašto ih obaraju baš sad

"To je dio obrasca u kojem Kina, ali i Rusija, povećavaju svoje obavještajne i nadzorne aktivnosti protiv NATO saveznika s mnogo različitih platformi. Vidimo to u kibernetičkom prostoru, vidimo to sa satelitima, sve više i više satelita i vidimo to s balonima. To naglašava važnost naše budnosti, naše povećane prisutnosti", kazao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.

Kina poručila: "SAD je imao više od 10 balona u našem zračnom prostoru"

O čemu se radi i je li na pomolu veći sukob večeras od 19 sati u Dnevniku Nove TV objasnit će vojni analitičar Ivica Mandić.

