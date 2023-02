Još jedan neidentificirani leteći objekt oboren je iznad zračnog prostora Kanade, potvrdio je kanadski predsjednik Justin Trudeau.

Kanadski predsjednik Trudeau rekao je da je objekt narušio kanadski zračni prostor i da je oboren iznad Yukona na sjeverozapadu Kanade. I kanadski i američki zrakoplovi su pokrenuti kako bi pronašli objekt za koji Trudeau kaže da ga je uništio američki F-22.

Trudeau je naglasio da je dao nalog i da je razgovarao s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, piše BBC.

"Kanadske snage će sada izvući i analizirati olupinu objekta", napisao je na Twitteru.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.