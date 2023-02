I u Kini je uočen neidentificirani leteći objekt, objavio je kineski državni medij.

Uočen je neidentificirani leteći objekt i u Kini. Njihov državni medij Global Times je objavio kako su lokalne vlasti uočile objekt u vodama nedaleko obalnog grada Rizhao u istočnoj kineskoj pokrajini Shandong.

Local maritime authorities in East China's Shandong Province announced on Sunday that they had spotted an unidentified flying object in waters near the coastal city of Rizhao in the province and were preparing to shoot it down, reminding fishermen to be safe via messages. pic.twitter.com/aQbUntwy4m