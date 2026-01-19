Noć strave u Španjolskoj! Raste broj mrtvih: "Ovo što smo vidjeli je samo jedna od teorija o uzroku nesreće"

Španjolska je u trodnevnoj žalosti, uz koju je pokrenuta velika istraga.

U jednoj od najtežih željezničkih nesreća u novijoj povijesti zemlje, u sudaru dva brza vlaka poginulo je 40 ljudi, a više od sto je ozlijeđeno.

Malo prije osam sati prošle noći na jugu Španjolske, vlaku koje se kretao iz Malage za Madrid pri brzini od 110 km na sat izletio je iz tračnica stražnji dio kompozicije. Iz drugog smjera dolazio je vlak brzinom većom od 200 na sat.

Nesreća u Španjolskoj - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Pogledala sam svoju sestru i to je zadnje čega se sjećam prije nego što je nastupio potpuni mrak. Odjednom sam čula samo vikanje. Neki ljudi su bili dobro, a drugi su bili vrlo, vrlo loše. Gledali smo ih ispred nas kako umiru i nismo mogli ništa učiniti”, rekla je Ana, putnica.

Nesreća u Španjolskoj - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Lokalne vlasti govore o nevjerojatno snažnom sudaru, nakon kojeg su neka od tijela poginulih izletjela iz vlaka duž nekoliko stotina metara.

"Prizori su bili vrlo, vrlo potresni. Ja sam doista potresen. Nikad prije nisam vidio ništa slično", rekao je Juan Manuel Moreno, šef regionalne Vlade Andaluzije.

Neke od unesrećenih spašavali su stanovnici obližnjeg Adamuza.

“Prizor je bio užasan. Bilo je grozno. Ljudi su tražili, preklinjali da im se pomogne. Zauvijek ću pamtiti prizore onih koji napuštaju olupinu vlaka”, rekao je Rafael Angel Moreno.

Vodstvo španjolskih željeznica isključilo je mogućnost ljudske pogreške. Vlada tvrdi da je moguće uzroke u ovom trenutku vrlo teško objasniti.

Nesreća je iznimno neobična. Dogodila se na ravnom dijelu pruge. Svi željeznički stručnjaci koji su bili tamo, i oni s kojima se moglo konzultirati iznimno su iznenađeni nesrećom.

Reuters javlja da je sindikat strojovođa lani je pisao upravi infrastrukture željeznica. Upozoravali su na rupe i kvarove na električnim vodovima koji uzrokuju oštećenja na brzim vlakovima.

"Doći ćemo do istine, pronaći ćemo odgovor. Kada taj odgovor o uzorcima ove tragedije bude poznat, objavit ćemo ga jasno i uz apsolutnu transparentnost. Drukčije ni ne može biti", rekao je Pedro Sanchez, španjolski premijer.

Vlada je najavila dugu istragu. Očekuje da će biti potrebno najmanje mjesec dana kako bi se utvrdili uzroci.

Kao što je spomenuto nesereća se dogodila kod Adamuza. Brzi vlak s oko 300 putnika kretao se iz Malage prema Madridu.

Na ravnom dijelu pruge, pri brzini od 110 kilometara na sat, stražnji dio vlaka izletio je iz tračnica i prešao na drugi kolosijek. U tom trenutku je naišao brzi vlak iz Madrida za Huelvu koji se s više od 100 putnika kretao brzinom od oko 200 kilometara na sat. Nakon sudara izletio je s tračnica niz željeznički nasip. Prvi dio tog vlaka najviše je stradao i u njemu je bilo najviše žrtava.

Španjolska željeznička mreža brzih vlakova ima ograničenje brzine od 300 kilometara na sat i smatra se vrlo sigurnom prema europskim standardima. Druga je po dužini u cijelom svijetu: ispred nje je samo - kineska.

Jedna od teorija o uzroku nesreće

Na jednoj od objavljenih fotografija u ponedjeljak vide se istražitelji Civilne garde uz prugu na kojoj nedostaje manji bočni dio.

"Trenutno se prikupljaju podaci i stoga je ova teorija samo još jedna od mnogih spekulacija", rekao je ministar prometa Oscar Puente za španjolsku javnu televiziju TVE.

"Potrebno je utvrditi je li to puknuće uzrok ili pak posljedica nesreće, budući da je dio infrastrukture oštećen prilikom sudara. To trebaju utvrditi tehničari", dodao je.