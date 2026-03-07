VIDEO U zatvorenom podvožnjaku kod Vjesnika osvanuo grafit

Veliki grafit osvanuo je ispod podvožnjaka na Slavonskoj Aveniji kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu.

Grafit je posvećen hrvatskim vojnim jedinicama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a na njemu piše "Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi".

Inače, riječ je o stihovima iz pjesme Marka Perkovića Thompsona Ratnici svjetla.

Uz tekst, oslikane su oznake gardijskih brigada.

Podvožnjak je zatvoren od 18. studenoga, kada je izbio požar koji je progutao zagrebački Vjesnik.

Cijeli grafit zabilježen je i na kameri. Video možete pogledati OVDJE.