VIDEO Svi pričaju o ovom trenutku s Trumpove konferencije: "Ovo je nešto posve drugačije"

Američki predsjednik Donald Trump održao je u utorak konferenciju za novinare u Bijeloj kući, a brojni analitičari nazivaju je jednom od najobičnijih u njegovu drugom mandatu.

"Gledao sam bezbrojne govore i konferencije za medije predsjednika Trumpa. Ovo je nešto posve drugačije", poručio je u analizi za Sky News analitičar Mark Stone te naglasio da se obraćanje, čak i za Trumpove standarde, znatno razlikovalo od svih dosad viđenih.

Posebnu pažnju izazvao je trenutak koji se ubrzo proširio društvenim mrežama. Trump je pred novinare donio hrpu papira koju je nazvao "knjigom postignuća" svoje administracije.

"Imamo knjigu koju vam neću čitati, ali ovo su rezultati našeg rada", rekao je Trump i prolistao dokument. Poručio je i da bi "ga mogao čitati cijeli tjedan, a da ne dođe do kraja".

Rekao je da je njegova je administracija postigla više nego ijedna prethodna, osobito na području vojske te u "okončanju i dovršavanju ratova". "Nitko zapravo nije vidio nešto slično ovome", izjavio je Trump.

U jednom trenutku okrenuo je hrpu papira prema kamerama i poručio da svaka stranica predstavlja jednu konkretnu odluku ili potez njegove administracije.

"Svaka od ovih stranica je nešto što smo mi napravili. Nitko to prije nije napravio. I to su velike stvari", rekao je pa kasnije dodao da je SAD postao "najatraktivnija zemlja na svijetu".

Veći dio konferencije, koja je trajala gotovo dva sata, obilježile su njegove samohvale i česta skretanja s teme na temu. Stone je Trumpov nastup opisao kao "nepovezano izlaganje, čak i za njegove standarde".