Ukrajinci su uništili još jedan važan most u Kursku. Radi se o mostu preko rijeke Sejm, na mjestu u blizini sela Zvanoe.

Kako se može vidjeti na snimci koju su objavile ukrajinske zračne snage, most je nakon napada ostao oštećen i praktički neupotrebljiv za promet.

Preko mosta je dosad redovito dolazila ruska opskrba iz unutrašnjosti Rusije, a to je vjerojatno i razlog napada na most. Svakako je to značajan udarac za Ruse, ali i taktički potez Ukrajinaca, koji na ovaj način ukopavaju svoju poziciju nakon što su upali u rusku regiju Kursk.

And another Russia bridge is gone due to yet another Ukrainian glide bomb attack.



1 pre-war bridge and the pontoon bridge left to supply the entire area.



