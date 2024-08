VIDEO Rusi ispalili balističke projektile na Kijev, Ukrajinci žestoko uzvratili: Gori i u Rusiji

Ukrajinske jedinice protuzračne obrane pokušavale su odbiti ruski zračni napad na Kijev rano u nedjelju, priopćila je vojna uprava ukrajinskog grada, dok je guverner ruske regije Rostov rekao da su krhotine ukrajinske bespilotne letjelice izazvale požar u industrijskom skladištu.

Reuters je rano ujutro u nedjelju izvijestio da je njihov svjedok u Kijevu čuo eksplozije koje su zvučale poput sustava protuzračne obrane.

Kijev, njegova okolna regija i većina središnje i sjeveroistočne Ukrajine (bili) su pod upozorenjem o zračnim napadima od oko 02,00 sata (GMT).

Istodobno, iz ruske regije Rostov su izvijestili da je ukrajinski napad dronovima izazvao požar dizelskog goriva u industrijskom skladištu.

Russian Telegram channels report a drone attack on an oil depot in Russia's Rostov region.



According to eyewitnesses, 5 drones were seen in the town of Proletarsk in Rostov region.



A huge fire broke out at the site of the attack, tanks with diesel fuel are burning.



The… pic.twitter.com/KgUxta7QbO