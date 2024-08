Ukrajinske specijalne snage nastavljaju napredovanje u regiji Kursk na ruskom području, a ukrajinska 80. zračno jurišna brigada objavila je snimke predaje više od stotinu ruskih vojnika i njihovo zarobljavanje.

Snimke iscrpljenih i ranjenih ruskih vojnika koji se predaju objavili su Ukrajinci na svojim društvenim mrežama.

"Izveli smo sofisticiranu operaciju, a kao rezultat zarobljena su 102 Rusa. Već razmišljamo kako najbolje iskoristiti ovu situaciju da vratimo naše branitelje kući", napisao je na Telegramu čelnik Službe sigurnosti Ukrajine Vasil Maliuk.

102 pripadnika 488. ruske gardijske motorizirane streljačke pukovnije i njezine jedinice Akhmat najveća su skupina vojnika zarobljena u isto vrijeme otkako je Rusija pokrenula svoju invaziju.

Ukrajina je pokrenula svoj iznenadni proboj u regiju Kursk 6. kolovoza i prema vlastitim riječima, dosad je pod svoju kontrolu stavila 1150 četvornih kilometara.

"I want to live" project reports that, in total, the SBU special forces captured 102 servicemen of the 488th Guards Motorized Rifle Regiment and Kadyrov's "Akhmat" unit. This is the largest one-time “catch” since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/1mATcgqNwK

47th Brigade's strike drone unit eliminated and wounded some of the Russians even before they reached their destination. The BTR was then finished off.



Some Russians managed to hide in the building. Two Ukrainian tanks shredded the building to pieces. This footage will be… pic.twitter.com/co0umTzhrS