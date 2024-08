VIDEO Ukrajinci uništili ključni most za Ruse, objavili snimku. Oglasila se Moskva: "Poginuli su volonteri koji su pokušavali evakuirati civile"

Zapovjednik ukrajinskih zračnih snaga Mikola Oleščuk podijelio je na Telegramu snimku koja prikazuje rušenje mosta u Kurskoj oblasti u Rusiji. Rekao je da su ukrajinski piloti visoko preciznim udarima pogodili neprijateljska uporišta, opremu, logističke centre i opskrbne rute.

“Hvala pilotima i svima koji osiguravaju borbeno djelovanje zrakoplovstva”, dodao je, a na društvenim se mrežama pojavila snimka trenutka rušenja važnog mosta u Kursku.

