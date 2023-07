VIDEO Tenk među kupačima: "Sunčali smo se i kupali, a onda je bez upozorenja doletio u punoj brzini"

Prema izvješćima lokalnih medija, u blizini divlje plaže na Andrejevskom jezeru nalazi se vojni poligon u vlasništvu Ministarstva obrane. Ipak, dolazak tenka T-72 i njegovo manevriranje među kupačima mnoge je razljutilo.

Lokalni stanovnici rekli su kako godinama dolaze na obalu jezera kako bi se sunčali, no prije nekoliko dana vojnici inženjerske škole iskopali su nekoliko tunela i staza oko jezera za svoje vježbe.

"Došli smo na plažu u 11 sati ujutro, sunčali se i kupali, a onda je bez upozorenja doletio tenk u punoj brzini. Posvuda je bila para, dim i jak smrad goriva", rekao je jedan očevidac.

Near #Tyumen, a tank went straight to the beach near the lake, where people were resting. pic.twitter.com/lQUlXDrbvl